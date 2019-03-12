Почти полсотни бродячих собак поймали в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжается работа по сокращению поголовья безнадзорных животных, сообщил в администрации Петрозаводска.

С начала месяца в приют помещены более 40 собак, отловленных в разных районах города.

Отлов животных велся на Ключевой, в Соломенном, на Перевалке и в Центре, а также вблизи улицы Пограничной, рядом с городскими очистными сооружениями, КОС и территорией Локомотивного депо.

В ближайшее время рейды будут проводиться на Зареке. Пойманные собаки содержатся в приюте МУП "Автоспецтранс", их фотографии размещаются на сайте администрации города.

Сотрудники управления благоустройства и экологии напоминают, что в январе этого года вступил в силу закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым владельцы собак обязаны соблюдать ряд правил.

"Необходимо оформление ветеринарных паспортов, хозяева четвероногих питомцев должны предпринять меры по их вакцинированию. Категорически запрещен самовыгул домашних животных", - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.