Почти сто тонн топливных гранул экспортировали в Турцию предприятия Карелии

В этом году лесопромышленный комплекс Карелии отправил в Турцию 84 тонны пеллет.

В 2022 году партии топливных гранул на 84 тонны экспортировали в Турцию предприятия республики Карелия. На продукцию оформили необходимые фитосанитарные сертификаты, сообщили в региональном Россельхознадзоре.



Топливные гранулы, отметили в надзорном органе, являются одним из наиболее технологичных источников чистой энергии. Гранулы древесные (пеллеты) изготавливают из опилок древесных и хвойных пород деревьев методом термического прессования под высоким давлением.



Ранее в нашем издании сообщали о том, как Центр поддержки экспорта Карелии помогает найти новые рынки сбыта.