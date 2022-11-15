Почти треть муниципалитетов Карелии не готова к отопительному сезону

По результатам проверки Ростехнадзора выяснилось, что 28% муниципалитетов Карелии не получили паспорта готовности к этому отопительному сезону.
Северо-Западное управление Ростехнадзора к 15 ноября закончило проверку готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2022-2023 годов, говорится на сайте ведомства.
Всего было проверено 454 муниципальных образования, в том числе: 136 городских, 118 муниципальных районов, 200 сельских поселений.
414 муниципальных образований получили паспорта готовности к отопительному периоду, 40 признаны не готовыми к отопительному периоду, из них: 14 городских поселений, 15 муниципальных районов, 11 сельских поселений.
Количество муниципальных образований, не получивших паспорта готовности, в процентном отношении:
Республика Карелия – 28%;
Калининградская область – 14%;
Вологодская область – 9%;
Ленинградская область – 9%;
Псковская область – 8%;
Архангельская область – 6%;
Мурманская область – 4%;
Новгородская область – 3%.
Как следует из представленной информации, наш регион с большим отрывом лидирует в этом антирейтинге Ростехнадзора.
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