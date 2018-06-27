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Новости. Политика
11:43, 27 Июня 2018

Почти треть парламентариев Карелии "не смогли" проголосовать по вопросу пенсионной реформы

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Опубликованы результаты голосования депутатов Карелии по вопросу обращения в Госдуму против повышения пенсионного возраста.

Соответствующий документ опубликовал депутат Андрей Рогалевич.

На последнем заседании, 20 июня, депутаты Законодательного собрания республики в целом не поддержали идею коллег направить в Госдуму обращение против повышения пенсионного возраста. Инициаторы обращения выступали Ирина Петеляева, Эмилия Слабунова и Андрей Рогалевич. Их поддержала фракция КПРФ.

Всего в карельском парламенте 36 депутатов. Во время голосования по данной инициативе в зале находилось 28 народных избранников (восемь отсутствовали по различным причинам). Чтобы законопроект был одобрен, авторам инициативы нужно было набрать более 50% голосов присутствующих депутатов.

В итоге 20 июня в поддержку документа проголосовали: Евгений Беседный (ЛДПР), Татьяна Богданова (КПРФ), Иван Гусев ("Яблоко"), Тимур Зорняков (ЛДПР), Андрей Мазуровский ("Единая Россия), Алексей Орлов (ЛДПР), Андрей Рогалевич ("Яблоко"), Эмилия Слабунова ("Яблоко"), Виктор Степанов ("Справедливая Россия") и Евгений Ульянов (КПРФ) – всего десять человек.

Открыто против выступили – Вадим Андронов ("Единая Россия"), марина Гуменникова ("Единая Россия"), Николай Зайков ("Единая Россия"), Виталий Красулин ("Единая Россия"), Леонид Лиминчук ("Единая Россия"),  Алексей Рахманов ("Единая Россия"), Михаил Стоцкий ("Единая Россия") и Алексей Хейфец ("Единая Россия"). Восемь человек.

А вот те депутаты, которые предпочли вообще не голосовать: Светлана Бачой ("Единая Россия"), Олег Доценко ("Единая Россия"), Лариса Жданова ("Единая Россия"), Алексей Исаев ("Единая Россия"), Ирина Кузичева ("Единая Россия"), Сергей Ломакин ("Единая Россия"), Анна Лопаткина ("Единая Россия"), Элиссан Шандалович ("Единая Россия"), Ольга Шмаеник ("Единая Россия"), Валерий Шоттуев (КПРФ). Десять человек.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-06-27 12:50:42
А как это спикер проигнорировал голосование?
Мизантроп
2018-06-27 13:11:11
Leopol'd, А он над схваткой.
grigorjev
2018-06-27 12:47:23
Политика - государственные дела. Но многие депутаты не знают прописных истин. Надо ведь не только руки поднимать или не поднимать, но знать и выполнять Конституцию, действующие законы. Пока - удивительное игнорирование законов. Та же статья 7 (Основы конституционного строя) Конституции РФ. Выходит - нарушение...
Беня
2018-06-27 12:21:50
Едросы молодцы :) Вот такое беззаветное, самоотверженное служение должен осуществлять настоящий партиец, если партия скажет надо - продать родную мать, глазом не моргнув...
Мизантроп
2018-06-27 12:44:12
Беня, Все правильно сделали Демократический централизм. Не согласен - на выход из партии.
Изя
2018-06-27 12:11:20
Ни фига себе , сколько их там окопалось. Кого и избирали то ??Как там столько их оказалось . А еще думаем , что так хреново живут люди в Карелии .
Изя
2018-06-27 12:16:25
Изя, Всех насильно трудоустроить работягами и пусть до 65 лет работают , если доживут .
Кирюха непутёвый
2018-06-27 11:53:34
""Открыто против выступили – Вадим Андронов ("Единая Россия"), марина Гуменникова ("Единая Россия"), Николай Зайков ("Единая Россия"), Виталий Красулин ("Единая Россия"), Леонид Лиминчук ("Единая Россия"), Алексей Рахманов ("Единая Россия"), Михаил Стоцкий ("Единая Россия") и Алексей Хейфец ("Единая Россия"). Восемь человек.
А вот те депутаты, которые предпочли вообще не голосовать: Светлана Бачой ("Единая Россия"), Олег Доценко ("Единая Россия"), Лариса Жданова ("Единая Россия"), Алексей Исаев ("Единая Россия"), Ирина Кузичева ("Единая Россия"), Сергей Ломакин ("Единая Россия"), Анна Лопаткина ("Единая Россия"), Элиссан Шандалович ("Единая Россия"), Ольга Шмаеник ("Единая Россия"), Валерий Шоттуев (КПРФ). Десять человек"


ЗАПОМНИТЕ ИХ ЛЮДИ И НЕ ГОЛОСУЙТЕ ЗА ТАКИХ НИКОГДА БОЛЬШЕ.. Ни чести , ни совести у этих людей не осталось,. Позорище . И коммунист там какой то затесался старенький , заболел видно совсем . Большевики , гоните таких с партии .С едросией всё понятно .
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