Почти треть парламентариев Карелии "не смогли" проголосовать по вопросу пенсионной реформы

Опубликованы результаты голосования депутатов Карелии по вопросу обращения в Госдуму против повышения пенсионного возраста.

Соответствующий документ опубликовал депутат Андрей Рогалевич.

На последнем заседании, 20 июня, депутаты Законодательного собрания республики в целом не поддержали идею коллег направить в Госдуму обращение против повышения пенсионного возраста. Инициаторы обращения выступали Ирина Петеляева, Эмилия Слабунова и Андрей Рогалевич. Их поддержала фракция КПРФ.

Всего в карельском парламенте 36 депутатов. Во время голосования по данной инициативе в зале находилось 28 народных избранников (восемь отсутствовали по различным причинам). Чтобы законопроект был одобрен, авторам инициативы нужно было набрать более 50% голосов присутствующих депутатов.

В итоге 20 июня в поддержку документа проголосовали: Евгений Беседный (ЛДПР), Татьяна Богданова (КПРФ), Иван Гусев ("Яблоко"), Тимур Зорняков (ЛДПР), Андрей Мазуровский ("Единая Россия), Алексей Орлов (ЛДПР), Андрей Рогалевич ("Яблоко"), Эмилия Слабунова ("Яблоко"), Виктор Степанов ("Справедливая Россия") и Евгений Ульянов (КПРФ) – всего десять человек.

Открыто против выступили – Вадим Андронов ("Единая Россия"), марина Гуменникова ("Единая Россия"), Николай Зайков ("Единая Россия"), Виталий Красулин ("Единая Россия"), Леонид Лиминчук ("Единая Россия"), Алексей Рахманов ("Единая Россия"), Михаил Стоцкий ("Единая Россия") и Алексей Хейфец ("Единая Россия"). Восемь человек.

А вот те депутаты, которые предпочли вообще не голосовать: Светлана Бачой ("Единая Россия"), Олег Доценко ("Единая Россия"), Лариса Жданова ("Единая Россия"), Алексей Исаев ("Единая Россия"), Ирина Кузичева ("Единая Россия"), Сергей Ломакин ("Единая Россия"), Анна Лопаткина ("Единая Россия"), Элиссан Шандалович ("Единая Россия"), Ольга Шмаеник ("Единая Россия"), Валерий Шоттуев (КПРФ). Десять человек.