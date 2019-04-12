Почти треть профессий в колледжах России – не востребованы

Почти треть профессий, которые существуют в учреждениях среднего профессионального образования, не востребована уже несколько лет, их нужно заменять новыми.

Об этом заявила в пятницу замминистра просвещения РФ Ирина Потехина, передает РИА Новости.

"Нам нужно очень быстро менять перечень профессий. В существующем сегодня перечне профессий почти треть не востребована уже несколько лет – на них просто не подаются заявки, то есть эти профессии из перечня нужно убирать. Но зато на их место должны приходить новые профессии, на которые в среднем профессиональном образовании должны создаваться новые образовательные программы", - сказала Потехина на совещании по проблеме кадров под руководством полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

Она отметила, что среднее профессиональное образование на сегодняшний день является самым динамично меняющимся уровнем образования, где появляются совершенно новые профессии и даже целые индустрии. По ее словам, спрос на квалифицированных рабочих растет, как в целом растет и прием в колледжи.

"За последние три года на 4,5% вырос прием в средние профессиональные организации. По нашему прогнозу он будет продолжать расти. Сегодня 58% учащихся после девятых классов идут в колледжи. Это беспрецедентно большая цифра. Растет и средний балл поступающих", - сказала замминистра.

Она отметила, что в связи с этим директора коллежей вместе с работодателями должны подумать о том, как менять систему приема именно на рабочие специальности необходимые на рынке труда. Также, по словам Потехиной, остро стоит проблема изношенности материальной базы таких учреждений.

"Сегодня из 4 тысяч российских колледжей более 70% имеют крайне изношенную материальную базу. В Сибири интенсивность обновления машин и оборудования не очень высокая – менее 30%... В ближайшие пять лет на переоснащение будет выделено 26 миллиардов рублей и первые 3 миллиарда поступят уже в этом году", - сказала чиновница.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Ольга Васильева на Московском международном салоне образования на ВДНХ. 10 апреля 2019

По ее словам, в целом чтобы переоснастить колледжи по всей стране, необходимо более 300 миллиардов рублей. "Понятно, что таких денег нет ни в национальном проекте, ни в региональных бюджетах", - сказала она.

В свою очередь, полпред Меняйло подтвердил существование проблемы несоответствия между спросом и предложением на рынке труда. Он считает, что на федеральном уровне необходимо привести государственную систему планирования подготовки специалистов в соответствие с потребностями экономики, а на региональном уровне, в свою очередь, повысить объективность составления долгосрочных прогнозов кадровой потребности.