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Новости. Общество
21:05, 13 Декабря 2018
фото: Reuters / Глеб Гаранич

Почти треть россиян готовы участвовать в протестах, показал опрос

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Участвовать в протестах против падения уровня жизни и в защиту своих прав готовы 30% россиян.

Это следует из результатов опроса "Левада-центра", сообщает "Коммерсантъ".

Массовые выступления населения против падения уровня жизни и в защиту своих прав считают маловероятными 59% респондентов, возможными — 37%. Участвовать в протестах с политическими требованиями "скорее всего готовы" 22% россиян, "скорее всего не готовы" — 74%, 4% не смогли ответить. 65% опрошенных считают маловероятными политические протесты в их городе, 30% полагают, что они возможны.

55% считают, что основная заслуга в экономических успехах России и рост благосостояния населения лежит на президенте страны Владимире Путине. Столько же полагают, что он несет ответственность за проблемы в стране и рост стоимости жизни.

Опрос проводился 22–28 ноября методом личного интервью. В нем участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Согласно проведенному ранее опросу "Левада-центра", 61% россиян считает, что за проблемы, стоящие перед Россией, в полной мере ответственен Владимир Путин.

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Комментарии

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Ричард
2018-12-13 22:58:19
Значит 61 % ,судя по опросу "Левада-центра", аккуратно намекнули кто виноват в том,что от нашей страны все отворачиваются...., ОТР народное телевидение, ещё хоть что-то честно показывает, а скоро "избранники" из думы примут закон о "закрытии ртов" окончательно, даже власть критиковать нельзя будет, тогда процент будет уже 91,а не 61....в общем в 37 -ой геометрической....
кир
2018-12-13 22:30:41
Смуты не будет. Еда, курево и выпивка всегда есть, несмотря на санкции. :)
бюджет
2018-12-13 22:13:57
Фигня! Никто не знает ничего: кто, сколько? Все это пудреж извилин!
Мизантроп
2018-12-13 21:34:30
Дарагие рассияне поумнели?))))
User
2018-12-13 22:00:22
Мизантроп, поумнело только 30%, остальные продолжают верить в стабильность и ждать, что само рассосется.
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