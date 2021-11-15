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Почти три тысячи жителей Карелии заражены ВИЧ-инфекцией

Новости. Общество
11:43, 01 Декабря 2021
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

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Во Всемирный день борьбы со СПИДом глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, кто в Карелии заражен ВИЧ-инфекцией.

По предварительным данным на 1 ноября этого года, в Карелии ВИЧ-инфекцией заражены 2939 человек. Об этом сообщил Михаил Охлопков в соцсети.

ВИЧ-инфекция в Карелии распространяется преимущественно половым путём — 88% пациентов заразились при гетеросексуальных половых контактах. Наиболее проблемные территории Карелии — Петрозаводск, Лахденпохский, Лоухский, Олонецкий, Пряжинский, Сегежский районы.

За весь период наблюдения в Карелии умерли 563 ВИЧ-инфицированных пациента, в том числе 11,5% — по причине развития СПИД.

«Наибольший удельный вес в возрастной структуре впервые выявленных ВИЧ-инфицированных пациентов составляют граждане в возрасте 30–39 лет и 40–49 лет — 36% и 29% соответственно. Доля пациентов в возрасте 50+ лет составила 15%. Из этого видно, что ВИЧ и СПИД стали болезнями не только молодых людей. Многие граждане пожилого возраста потеряли бдительность в плане защиты от ВИЧ-инфекции. В текущем году ВИЧ выявлен у 79 мужчин и 91 женщины», — сообщил Михаил Охлопков.

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