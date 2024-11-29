Жители Карелии могут получить консультацию по ВИЧ

Горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции приурочена к Всемирному Дню борьбы со СПИДом.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия запустило горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

До 6 декабря 2024 года каждый житель республики сможет получить подробную информацию о ВИЧ-инфекции, способах ее передачи, профилактике и лечении. Специалисты ответят на вопросы об эпидемиологической ситуации, клинических проявлениях заболевания, а также расскажут о возможностях обследования и получения медицинской помощи.

Позвонить на горячую линию можно по телефону 8(8142) 797420 в рабочие дни с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 13:45).