Почти тысяча человек стали жертвами пандемии коронавируса в Карелии

За минувшие сутки было зарегистрировано еще 5 смертей от COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За сутки в республике зарегистрировано 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 999 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

На 4 ноября в Республике Карелия зарегистрированы 76000 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 8799 детей.

За прошедшие сутки выявлены 298 инфицированных, из них 295 человек не привиты (99,0%).

В ковидных стационарах получают лечение 962 пациента, в состоянии средней тяжести — 866 человек, в тяжёлом — 72 (из них непривитых — 69).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 71566 человек, за последние сутки — 278.