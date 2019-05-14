Почти тысяча жителей Карелии получит прибавку к пенсии за стаж работы на селе

Прибавку к пенсии за работу в сельской местности, которая начисляется с 1 января 2019 года, в Карелии получили 996 человек.

Об этом сообщило карельское отделение Пенсионного фонда, подводя предварительные итоги реализации нового закона на территории республики.

"Для 705 пенсионеров повышение произведено с 1 января 2019 года в беззаявительном порядке на основании имевшихся в Пенсионном фонде данных. Остальным гражданам перерасчет был сделан после того, как они предоставили недостающие документы в течение января – марта текущего года", - говорится в сообщении.

При каких условиях можно рассчитывать на прибавку, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".