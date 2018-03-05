Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:20, 05 Марта 2018

"Почти все женщины уходят беременные": пациентка поблагодарила врача карельской больницы

По теме

"Ростех" рассказал о сроках завершения строительства перинатального центра в Карелии
06.03.18 06:40
Ученый рассказал о вреде сексуального воздержания
05.03.18 23:30
Штраф за отказ застегнуть ремень в самолете увеличится в 10 раз
05.03.18 22:00
Все новости
Загрузка...

Сайт Минздрава Карелии опубликовал письмо с благодарностью в адрес врача Республиканской больницы Олега Погодина.

"В течение года я наблюдалась у других врачей, лечилась разными курсами препаратов, но ничего не приносило результата. В ноябре я обратилась к Олегу Олеговичу по рекомендации многих моих знакомых, и уже после трех месяцев совершенно другого лечения моя проблема полностью решена", - говорится в письме.

Пациентка благодарит Олега Погодина, которого она называет "чудесным врачом", "за профессионализм, за добросовестное и внимательное отношение к пациентам, за отличный психологический настрой (что немаловажно в лечении любой болезни), за то что умеет "заставить" смотреть на болезнь с другой стороны, благодаря чему "опущенные" руки вновь "поднимаются".

"Знаю, что ему также благодарны множество женщин, которые смогли забеременеть и родить долгожданных детей даже при неутешительных прогнозах. Ведь недаром говорят у нас в Карелии, что от схем лечения Погодина О.О. почти все женщины уходят беременные", - отмечает она.

По теме

"Ростех" рассказал о сроках завершения строительства перинатального центра в Карелии
06.03.18 06:40
Ученый рассказал о вреде сексуального воздержания
05.03.18 23:30
Штраф за отказ застегнуть ремень в самолете увеличится в 10 раз
05.03.18 22:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2018-03-05 21:09:03
Да что женщины, мужики тоже!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.03.2018, 19:40
ВИДЕО: Андрей Кончаловский сделал роскошный подарок своей супруге Юлии Высоцкой
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
01.03.2018, 17:40
Центральная газета Финляндии написала про суд об изъятии здания у "секты" в Карелии
28.02.2018, 21:30
Трусы известной певицы не понравились зрителям и подписчикам
01.03.2018, 12:49
Баба с пакетами
02.03.2018, 16:20
СРОЧНО: Нелидов приговорен к 8 годам колонии строгого режима

Аналитика

05.03.2018 16:39
Тема недели
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 3
Каким мы запомним Андрея Нелидова, приговоренного к 8 годам колонии за получение взятки.
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 7
01.03.2018 15:55
Как правильно выбрать квартиру?
01.03.2018 13:06
"А вдруг метеорит прилетит?" 6
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 11
26.02.2018 13:16
Вся аналитика

Чтиво

01.03.2018 12:49
Без политики
Баба с пакетами 16
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
Высокие технологии во имя здоровья 
28.02.2018 16:19
"Переобуваются в прыжке" 1
28.02.2018 14:36
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым от 1.03
01.03.2018 16:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»