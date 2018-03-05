"Почти все женщины уходят беременные": пациентка поблагодарила врача карельской больницы

Сайт Минздрава Карелии опубликовал письмо с благодарностью в адрес врача Республиканской больницы Олега Погодина.

"В течение года я наблюдалась у других врачей, лечилась разными курсами препаратов, но ничего не приносило результата. В ноябре я обратилась к Олегу Олеговичу по рекомендации многих моих знакомых, и уже после трех месяцев совершенно другого лечения моя проблема полностью решена", - говорится в письме.

Пациентка благодарит Олега Погодина, которого она называет "чудесным врачом", "за профессионализм, за добросовестное и внимательное отношение к пациентам, за отличный психологический настрой (что немаловажно в лечении любой болезни), за то что умеет "заставить" смотреть на болезнь с другой стороны, благодаря чему "опущенные" руки вновь "поднимаются".

"Знаю, что ему также благодарны множество женщин, которые смогли забеременеть и родить долгожданных детей даже при неутешительных прогнозах. Ведь недаром говорят у нас в Карелии, что от схем лечения Погодина О.О. почти все женщины уходят беременные", - отмечает она.