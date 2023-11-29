Почтовые ящики для писем Деду Морозу сегодня появились в отделениях Почты по всей стране

В Республике Карелия послания можно опустить до 31 декабря в центральном почтовом отделении Петрозаводска на Дзержинского.

Письма можно отправить не только главному волшебнику в Великий Устюг, но и его коллегам: Урал Морозу, Ямал Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабайю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаан (6+).

В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн.

Как отметили в карельской пресс-службе Почты России, чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.

В 2022 г. только в Великий Устюг Почта России доставила около 150 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых, и ещё несколько тысяч – в другие регионы.