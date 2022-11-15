«Под капотами постоянно находим кости»: жители дома в Петрозаводске в шоке от расплодившихся крыс (ВИДЕО)

Грызуны повредили новенькую Toyota RAV4 во дворе дома на улице Варламова в Петрозаводске.

Как рассказала читательница «Столицы на Онего», крысы в больших количествах расплодились во дворе дома №39 по улице Варламова в Петрозаводске. Они безнаказанно бегают по двору, залезают в машины и портят их.



Недавно в семье нашей читательницы купили автомобиль Toyota RAV4 2021 года выпуска.



«Машина не заводится. Пока нашли перееденный провод, подходящий к цилиндру. В понедельник на эвакуаторе машина поедет на диагностику. На вахте в нашем доме работает женщина, отдала 18 тысяч за ремонт своего авто - тоже работа крыс», - сообщила «Столице на Онего» Наталья Сударева.



Петрозаводчанка посетовала на то, что дератизация в городе прошла совсем недавно, в сентябре. А результатов мало.



Напомним, наше издание сообщало, какие советы дают жители Петрозаводска о том, как избавиться от грызунов в авто.