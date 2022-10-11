«Крысы подкапотные»: жители Петрозаводска советуют, как избавиться от грызунов в авто

Среди советов автолюбителей Петрозаводска о том, как избавиться от крыс в машине: смена места парковки, чистота и даже черный перец.

Участница паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» Анастасия Малахова спросила автолюбителей о том, как избавиться от крыс под капотом машины.



«Уважаемые участники группы, поделитесь опытом борьбы с подкапотными крысами, которые сейчас начали активно грызть все, что можно. Чем можно обработать подкапотку, чтобы эти твари не лезли. Работают ли отпугиватели?» - написала она.



В ответ ей посоветовали самые разные способы.



«Из личного опыта: поддерживаю под капотом чистоту, и никогда там не было крыс. Мойка в несколько этапов: сначала основным средством (если особенно грязно) - нанести на холодный двигатель и подождать; затем средствами для очистки резины, пластика, металла; в итоге кондиционер и консервант. Суть в том, что в этих средствах содержится какое-то вещество, из-за которого мыши даже близко не подойдут к машине».



«Это если машина в порядке, у датчиков там разных изоляция хорошая, но мало кто за этим следит. Можно и на ремонт очень дорогостоящий после такой мойки попасть, знаю несколько случаев, знакомый автоэлектрик рассказал».



«Отпугиватели, ультразвук и прочее - полная ерунда. Это точно. Чистый двигатель тоже. Их привлекает тепло, а не грязь. По сути держать авто вдали от их скоплений, больше ничего».



«Черный перец. От них крысы обильно чихают и больше не возвращаются. Отец так в 80-е делал, и я тоже иногда, для профилактики».



Напомним, в феврале жительница улицы Сулажгорской пожаловалась мэру Петрозаводска на полчища крыс на помойке возле дома. «Крыс полно. Рожают под капотом машин. Страшно ходить», написала она.