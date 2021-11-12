Под мостом в Петрозаводске нашли труп мужчины – лицо разбито в кровь

Под Гоголевским мостом в Петрозаводске нашли мертвого мужчину.

Как стало известно «Столице на Онего», в ночь на 30 ноября с Гоголевского моста упал мужчина и разбился насмерть.

Тело погибшего обнаружили сотрудники Росгвардии.

«Я шел на работу утром, примерно в 8.20, на снегу под мостом, между парковкой и зданием Росгвардии лежал мертвый мужчина. Его уже припопрошило снегом. Когда сотрудники полиции его перевернули, то я увидел, что все лицо у него разбито, в крови», - рассказал очевидец происшествия.

В МВД Карелии редакции сообщили, что данным происшествием занимается следственный комитет. В Следкоме информацию подтвердили, но подробностей не рассказали.