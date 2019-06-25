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Новости. Общество
06:40, 25 Июня 2019

Под напором местных жителей власти Карелии пообещали не открывать новых карьеров в Рыбреке

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Обратившиеся к президенту на прямую линию жители деревень Прионежского района добились реакции республиканских властей.

Напомним, что жители деревень Другая Река и Каскесручей обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу открытия восьми новых карьеров на территории Рыборецкого сельского поселения. Они рассказали, что жизнь их "похожа на ад".

В поселении живут вепсы, относящиеся к малочисленным народам, и они опасаются за свое будущее, считая, что из-за работы карьеров ухудшается экологическая обстановка в населенных пунктах. В настоящее время на территории поселения уже работают семь карьеров, и открытие восьми новых, по мнению жителей, может усугубить негативное воздействие на их здоровье.

В результате широкого общественного резонанса, которое вызвало обращение жителей, власти Карелии на официальном сайте правительства выступили с заявлением о том, что новые карьеры в Рыборецком поселении открываться не будут.

По словам министра природных ресурсов и экологии Алексея Щепина, министерство планировало выставить 2 карьера на аукцион, чтобы появилось юридическое лицо, которое бы приступило к разработке этих карьеров. На шести карьерах должно было вестись геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений полезных ископаемых.

Как напомнил министр, еще в 2014 году в закон Республики Карелия была внесена статья о том, что мнение органов местного самоуправления и местных жителей необходимо учитывать при подготовке перечня участков недр местного значения.

"Поэтому по тем заявкам, которые у нас были на восемь карьеров, все работы по включению новых объектов в перечень приостановлены, выделяться эти карьеры под различные виды деятельности не будут, - отметил министр. – Что касается претензий, которые высказали жители в рамках публичных слушаний, то мы их взяли в работу. На 27 июня на территории Рыборецкого поселения запланировано выездное совещание с участием представителей надзорных органов и приглашением на него жителей. Совместными усилиями будем разбираться и принимать меры к юридическим лицам-нарушителям, которые эксплуатируют работающие в данный момент карьеры".

Как сообщили в карельском правительстве, сегодня на территории Рыборецкого сельского поселения действуют 22 лицензии на пользование участками недр местного значения,  в том числе на 9 объектах ведется добыча; 5 лицензий предоставлены на геологическое изучение; по 5 лицензиям добыча не ведется, проводятся контрольно-надзорные мероприятия; по 2 лицензиям ведутся подготовительные работы.

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