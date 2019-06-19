ВИДЕО: Жители двух деревень в Карелии, жизнь которых "похожа на ад", попросили Путина запретить открывать в их местности карьеры по добыче щебня

Жители деревень Другая Река и Каскесручей Рыборецкого сельского поселения обратились к президенту Путину, чтобы выразить протест решению правительства Карелии об открытии девяти новых карьеров по добыче щебня на территории проживания малого народа Севера.

У каждого из собравшихся для съемки видеообращения местных жителей - от мала до велика - было что сказать главе государства, так как каменная пыль от семи близлежащих карьеров, висящая в воздухе и разъедающая легкие, превратила жизнь обитателей некогда экологически благополучного края в ад, сообщается в паблике "События: Петрозаводск. Карелия. Россия".

"Все будет трястись и покрываться пылью, так как новые карьеры планируют открыть вплотную к нашим домам", - убеждены авторы обращения.

Негативные последствия активной добычи камня этим не заканчиваются - отходами разработки загрязняется вода, стекающая в залив Онежского озера, отчего здесь перевелась рыба - традиционный источник питания населения. Да и ловить ее по новым правилам стало почти невозможно, как невозможно получить положенный по закону лес на строительство...

Местные жители требуют, чтобы власти услышали их мнение, единогласно высказанное на состоявшемся неделю назад сходе, - новые карьеры не открывать.