Под Петрозаводском прошла лыжная гонка "Tour de Karjala"

В соревнованиях приняли участие около 50 лыжников из Петрозаводска и Кондопоги, сообщили в министерства спорта Карелии.

В воскресенье, 13 декабря, в местечке Новое Лососинное состоялась лыжная гонка "Tour de Karjala". В соревнованиях приняли участие около 50 лыжников из Петрозаводска и Кондопоги.

Лучшими в своих возрастных группах стали: на дистанции 2,5км - Иван Савин и Лилия Романенко; на дистанции 5 км - Анна Корякова, Надежда Новикова, Ирина Полонская, Ольга Бородулина и Артем Прозоров; на дистанции 7,5 км – Егор Чепик, Максим Сергеев, Альфред Фирсов.

Снега в Новом Лососинном в отличие от Петрозаводска очень много, отметили организаторы, поэтому в скором времени там вновь состоятся лыжные старты.