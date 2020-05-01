Под Петрозаводском разрастается кладбище шин – масштабы свалки впечатляют (ФОТОФАКТ)

У дороги в сторону Лососинного под Петрозаводском разрастается свалка шин.

Читатель "Столицы на Онего" прислал фотографии свалки шин, которую он обнаружил в лесу недалеко от дороги в сторону Лососинного.

По словам жителя Петрозаводска, она находится на выезде из города рядом с отметкой "5 км" слева в сторону Лососинного.

"Здесь и раньше выбрасывали колеса, - рассказал он. – Но такого я еще никогда не видел. Видимо, нашим властям совсем до этого дела нет, если ни полиция, ни природоохранная прокуратура, ни минприроды, ни городское управление экологии никак не реагируют".