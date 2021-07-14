Под Петрозаводском стартует этап внедорожных гонок на велосипедах

В Пиньгубе состоится второй этап северо-западной эндуро-серии, сообщили в Минспорта Карелии.

Под Петрозаводском в местечке Пиньгуба с 16 по 18 июля состоится второй этап Северо-западной эндуро-серии «Yalgora Race Enduro».

Участники гонки будут выступать в категориях: «юниоры», «элита мужчины», «мастера мужчины», «гранд мастера», «элита женщины», а также «Опен Funduro Men» и «Опен Funduro Women». Всего участников ждут шесть трасс от 650 до 800 метров.

В первый день предстоит регистрация участников и тренировочные заезды, второй и третий день предназначены для гонок. Первый участник стартует 17 июля в 15.10.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».