Под Петрозаводском столкнулись две легковушки

ДТП произошло 10 марта в районе Бесовецкого кладбища, водители госпитализированы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В районе 9.30 около Бесовецкого кладбища произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Водители получили травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.