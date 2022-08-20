Под Петрозаводском водитель без прав лишился автомобиля прямо на дороге

В Прионежском районе Карелии инспекторы отобрали автомобиль у водителя без прав, сообщил в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе инспекторы ДПС отстранили от управления водителя автомобиля Volkswagen, который не имел водительского удостоверения. Нарушитель привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

По данным ГИБДД, с начала года на Карелии произошло 31 ДТП с участием водителей, не имеющих права управления транспортным средством.