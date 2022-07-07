Подарком к Дню семьи для жителей Петрозаводска стали памятки по безопасности

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска в честь Дня семьи, любви и верности дарили мужскому населению города памятки по безопасности пешеходов.

Как сообщили в Госавтоинспекции, акция прошла на набережной Онежского озера.

«Вместо привычной проверки документов в подарок от инспектора представительницы прекрасного пола получили символ праздника — ромашки, главы семей — памятки по безопасному поведению пешеходов, а дети — сладости. И, конечно, не обошлось без взаимных теплых слов и пожеланий счастья, любви, взаимопонимания, уважения и безопасных дорог», — говорится в сообщении.