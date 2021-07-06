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Подать заявку на участие в премии #Мывместе можно до 25 июля

Новости. Общество
15:30, 07 Июля 2021
фото: © правительство Карелии

Прием заявок на участие в Международной премии #Мывместе продлен до 25 июля.

По сообщению Министерства образования и спорта республик, всего на премию направлено около 15 тысяч заявок из 85 регионов России. За полтора месяца от Карелии на конкурс поступило 90 заявок

Зарегистрироваться  для участия в заявочной кампании можно до 25 июля на сайте.

Трек «Волонтеры и НКО» стал самым популярным и собрал больше 80% всех заявок. За историю конкурса удалось поддержать почти 400 социальных проектов, которые сегодня помогают улучшать жизнь в стране. Общий грантовый фонд за 10 лет составил 150 миллионов рублей. В треке можно подать заявку на 2 из 8 номинаций, направленных в том числе на здравоохранение, обустройство городской среды, сохранение культурного наследия и экологии.

Трек «Бизнес» заинтересовал как небольшие компании, так и крупные корпорации, которые развивают программы по корпоративной социальной ответственности и волонтерству. Помимо престижного статуса «Партнер национальных приоритетов», победители получат приглашения на Петербургский международный экономический форум в 2022 году.

 Победители треков «Волонтеры и НКО», «Бизнес» и «Медиа» пройдут образовательную программу в Мастерской управления «Сенеж». Более того, призеры названных треков получат годовое медиасопровождение от крупнейших партнеров премии. Победители трека «Медиа» пройдут стажировки с возможностью трудоустройства и отправятся в путешествие по России. 

 

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Комментарии

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Вася
2021-07-07 15:42:37
шо там за фронт?
Вася
2021-07-07 15:34:50
За 20 лет страна кардинально изменилась. Построены тысячи заводов и фабрик, привлечены миллиарды инвестиций, тысячи километров шикарных автобанов и скоростных железнодорожных путей оплели страну, миллионы новых рабочих мест, дикий рывок в технологическом развитии, уровень доходов населения вырос в 11 раз, усилилось влияние страны в Европе, Америке, Африке... Товарооборот с развитыми странами растёт в геометрической прогрессии... Да что там говорить - страна стала второй экономикой мира! Это я о Китае..
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