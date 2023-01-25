«Подавленность, которая нарушает концентрацию внимания»: психотерапевт о смертельных ДТП в Карелии

С начала 2023 года в республике резко возросло число аварий со смертельным исходом.

За первые 18 дней нового года на дорогах Карелии в 25 ДТП погибли 13 человек. За этот же период 2022 года в регионе произошли 26 дорожных аварий, в которых скончались четыре человека. Таким образом, уровень смертности вырос в три с лишним раза.

Почти каждое второе ДТП в этом скорбном списке произошло на федеральных трассах, проходящих по Карелии: в девяти дорожных авариях погибли 11 человек, столько же получили травмы.

«По предварительным данным, скорее всего, основная причина этих трагических ДТП — нарушение водителями правил дорожного движения, человеческий фактор», — рассказали «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Карелии.

Как в разговоре со «Столицей на Онего» объяснил известный в республике психотерапевт, на протяжении последних месяцев в поведении людей в целом, и водителей, в частности, просматриваются тревожные признаки.

»«Бессознательное стремление к самоустранению. Невнимательность по разным причинам, в том числе, алкоголизация населения. Вождение при дефиците навыков. Причины могут быть самыми различными, это целый комплекс причин. Подавленность, которая нарушает концентрацию внимания», — отметил психотерапевт.

Подробнее о причинах всплеска числа смертельных аварий на дорогах Карелии читайте в статье «Столицы на Онего».