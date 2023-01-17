Поддельные деньги стали реже встречать в Карелии

За минувший год в республике выявлено в три раза меньше поддельных купюр.

В 2022 году в банковской системе Карелии обнаружено и выведено из обращения 75 банкнот Банка России с признаками подделки. Это почти на треть меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по Республике Карелия Северо-Западного главного управления Центробанка РФ.

Среди выявленных подделок в регионе встречались в основном банкноты крупных номиналов — 55 пятитысячных банкнот, 12 тысячных банкнот, 6 поддельных купюр номиналом 2 000 рублей, а также по одной подделке двухсотрублевой и пятисотрублевой банкнот.

В 2022 году в Карелии выявлено три поддельных стодолларовых купюры и одна поддельная купюра номиналом 50 Евро.

«Проверить подлинность банкноты можно самостоятельно, без специальных приборов — на ощупь, на просвет, при наклоне или покачивании. Полный перечень признаков подлинности всех денежных знаков Банка России, выпущенных в обращение с 1997 года, есть на сайте Банка России в разделе „Наличное денежное обращение“. Проверить купюры поможет и мобильное приложение „Банкноты Банка России“ — установите его на свой смартфон и найдите описание всех банкнот и их защитных признаков. При этом, поворачивая экран своего устройства, вы сможете рассмотреть основные признаки подлинности так, будто у вас в руках настоящая банкнота. Приложение, конечно, не определит подлинность купюр, но даст подсказки, как это сделать самому, без специального оборудования», — отметила заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России Виктория Егорова.

Подозрительные банкноты и монеты можно отдать на бесплатную экспертизу в любой банк, работающий с физическими лицами, в котором есть кассовое обслуживание. Если денежные знаки, вызвавшие опасения, подлинные, но изношены или повреждены, банк обменяет их или зачислит на счет клиента. Если экспертиза установит факт фальшивомонетничества, подделку передадут в правоохранительные органы.

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