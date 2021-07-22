Полиция Петрозаводска вычислила кассира, которая продавала друзьям товар за фальшивые деньги

Кассир в магазине Петрозаводска продавала друзьям товар за поддельные деньги – все трое участников преступления под следствием, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступило сообщение, что в выручке одного из магазинов обнаружена бутафорская купюра 5 тысяч рублей. В ходе проверки информации полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Было установлено, что купюру сбыл мужчина, купив что-то недорогое незадолго до закрытия магазина. За время проверки поступило еще 3 подобных заявления из одной торговой точки.

Сотрудники уголовного розыска установили личности двух подозреваемых –петрозаводчан 34 и 44 лет. Также оперативники выяснили, что все преступления связывает еще одно обстоятельство: сувенирные купюры каждый раз принимала один и тот же кассир. По версии полиции, 25-летняя петрозаводчанка предложила обманную схему своим знакомым. Мужчины приходили в магазин в ее смену, выбирали товар и передавали девушке ненастоящие деньги. Похищенные средства они делили между собой.

Возбуждены уголовные дела о мошенничествах. Расследование продолжается.