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Новости. Общество
09:00, 18 Июня 2019
фото: ГИБДД Карелии

Поддельные карантинные сертификаты обнаружены в Карелии

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В Карелии выявлены карантинные сертификаты с признаками подделки, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Одно из целлюлозных предприятий Карелии направило в адрес управления Россельхознадзора по Карелии извещение о поступлении балансов ели и сосны, вывезенной из Тверской области. Вместе с извещением предприятие направило для погашения карантинные сертификаты, предоставленные отправителем груза – организацией, зарегистрированной в Санкт-Петербурге.

При проведении проверки документов сотрудниками отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора были выявлены 4 карантинных сертификата, имеющих признаки подделки. Проверка в программе "Аргус-Фито" показала, что документы под указанными номерами Управлением Россельхознадзора по Тверской области отправителю не выдавались, более того, сертификатов под такими номерами в системе нет. Обнаружены и другие неточности в оформлении документов.

Таким образом, было установлено, что карантинные сертификаты, сопровождавшие груз, имеют признаки подделки.

Между тем, такие документы должны сопровождать каждую партию подкарантинной продукции, которая вывозится из установленной карантинной фитосанитарной зоны, и выдаются на основании заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции. Не прошедшая контроля продукция может стать причиной заноса вредных карантинных организмов на новую территорию.

Информация о факте выявления сертификатов, имеющих признаки подделки, была передана Территориальным управлением Россельхознадзора в правоохранительные органы. По информации, полученной в июне 2019 года от УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга, материалы дела переданы в Петрозаводский линейный отдел МВД России на транспорте для проведения проверки и принятия решения.

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