Поддержка малого и среднего бизнеса Карелии выросла в 25 раз, заявил Парфенчиков

В 2018 году законодательно было введено порядка 12 мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

Расширив сферу применения субъектами малого и среднего предпринимательства специальных налоговых режимов, мы получили прирост поступления от них налоговых доходов на 11 процентов, отметил глава Карелии в своем отчете за 2018 год.

При этом общее количество субъектов предпринимательской деятельности по сравнению с 2017 годом увеличилось на 1112.

На 2019 год для реализации мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" финансирование из федерального бюджета увеличено в 25 раз и составит 538 миллионов рублей.

Также Артур Парфенчиков в своем докладе перед депутатами отметил, что планируется существенно расширить доступ субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам и прямой финансовой поддержке, в том числе в моногородах, создать промышленный технопарк в сфере камнеобработки и развивать поддержку экспортеров.

"В июне открываем центр поддержки малого бизнеса "Мой бизнес", который объединит все региональные институты развития малого и среднего предпринимательства и обеспечит единый сервисный подход к предоставлению государственных услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", - заверил глава Карелии.

К концу текущего года, по словам Парфенчикова, более 2200 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан должны получить поддержку в рамках национального проекта.