Поддержкой местных инициатив в Карелии займется казенное учреждение

Республиканские власти определили его штат в пять человек.

Правительство Карелии распорядилось создать в республике государственное казенное учреждение "Карельский центр поддержки местных инициатив". Его главной целью является "обеспечение взаимодействия граждан, проживающих на территории республики с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Карелии".

Учредителем центра стало республиканское министерство национальной и региональной политики. Карельские власти определили предельную штатную численность нового казенного учреждения в пять человек.