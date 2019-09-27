Поддержкой местных инициатив в Карелии займется казенное учреждение

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Республиканские власти определили его штат в пять человек.
Правительство Карелии распорядилось создать в республике государственное казенное учреждение "Карельский центр поддержки местных инициатив". Его главной целью является "обеспечение взаимодействия граждан, проживающих на территории республики с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Карелии".
Учредителем центра стало республиканское министерство национальной и региональной политики. Карельские власти определили предельную штатную численность нового казенного учреждения в пять человек.
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