Подержанные иномарки в Карелии подорожали вслед за новыми автомобилями

Стоимость легковых автомобилей с пробегом иностранных марок в Карелии в сентябре выросла на 0,3% по сравнению с августом.

Это следует из данных Карелиястата о средних потребительских ценах на товары и услуги по Республике Карелия.

Средняя цена на подержанные иномарки достигла 682846 рублей.

Новые легковые автомобили иностранных брендов в Карелии в сентябре подорожали на 1% по сравнению с августом. Средняя стоимость превысила 1,4 млн рублей.

О причинах роста цен читайте в статье «Почему автомобиль становится роскошью».