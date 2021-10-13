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Подержанные иномарки в Карелии подорожали вслед за новыми автомобилями

Новости. Общество
11:13, 13 Октября 2021
фото: © Володина Ольга / Фотобанк Лори

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Стоимость легковых автомобилей с пробегом иностранных марок в Карелии в сентябре выросла на 0,3% по сравнению с августом.

Это следует из данных Карелиястата о средних потребительских ценах на товары и услуги по Республике Карелия.

Средняя цена на подержанные иномарки достигла 682846 рублей.

Новые легковые автомобили иностранных брендов в Карелии в сентябре подорожали на 1% по сравнению с августом. Средняя стоимость превысила 1,4 млн рублей.

О причинах роста цен читайте в статье «Почему автомобиль становится роскошью».

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Комментарии

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Жанна
2021-10-13 13:23:50
Пыталась продать свою старую, 4 летнюю иномарку, бесполезно, предлагали в два раза меньше чем просила...хрен продаж,а за бесценок какой смысл!?!
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