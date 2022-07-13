Подешевела почти половина основных продуктов питания в Карелии

Цены на основные продукты питания в Карелии продолжают снижаться – за неделю подешевела почти половина наименований из официального списка.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 16 по 22 июля.

Официальная статистика учитывает цены на 44 наименования продуктов питания в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. Из этого списка подешевели 19 видов товаров.

Например, цены на картофель за неделю снизились на 8,2%, бананы — на 6,4%, морковь, свёклу столовую — на 6,1%, капусту белокочанную свежую — на 3,8%, огурцы свежие — на 3,2%, лук репчатый — на 2,3%.

Кроме того, яйца куриные подешевели на 5,7%, свинина — на 3,8%, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная — на 3,7%, сыры — на 3,1%, масло подсолнечное — на 2,0%, консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 1,6%, пшено — на 1,0%.

Также в течение недели продолжилось снижение цен на сахар-песок. Он подешевел еще на 1,1%. Сейчас сахар стоит, в среднем, 72 рубля 81 копейку — это больше, чем в конце февраля до начала ажиотажного спроса и дефицита.