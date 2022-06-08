Подгоревшая еда на кухне фастфуда могла стать причиной эвакуации посетителей ТЦ в Петрозаводске

В МЧС сообщили обстоятельства эвакуации посетителей из торгового центра «Макси» в Петрозаводске.

Сигнал о ЧП в торговом центре «Макси» в столице Карелии поступил спасателям сегодня в 11-57. Однако пожарные, уже следуя к объекту, развернулись и направились обратно. Вызов из «Макси» оказался ложным, торговому центру ничего не угрожало. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС.

Предположительно, на кухне местного фастфуда подгорела пища, разъяснили в МЧС.

Ранее сообщалось, что из торгового центра «Макси» в карельской столице эвакуировали посетителей.