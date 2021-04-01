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Подготовлен законопроект о льготах жителям Карелии, чье детство пришлось на время войны

Новости. Общество
11:01, 02 Апреля 2021
фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом "О детях войны в Республике Карелия", который предусматривает меры социальной поддержки жителей республики, чье детство пришлось на годы Великой отечественной войны.

Согласно документу, к такой категории предлагается отнести граждан, родившихся на территории СССР в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

"Принятие настоящего проекта закона – дань уважения тем, кто выжил в условиях войны, прошел путь, полный горестей и лишений, тем, кто восстанавливал страну после разрушений и создавал новое мирное будущее…Проект закона направлен на создание условий, улучшающих положение граждан пожилого возраста, проживающих на территории Республики Карелия, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Какие меры социальной поддержки получат "дети войны", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-04-02 12:08:08
Самое время.
кир
2021-04-02 12:00:44
Проект "дети войны" - это незаконный отъем самобытными московских денег.
Mikko Merimies
2021-04-02 11:56:48
Не лучше ли ввести звание "Ветеран республики Карелия" с 80-летнего возраста? И прописать все полагающиеся льготы(беспланый проезд, лекарства, лечение, протезирование и т.д.)
врунофф
2021-04-02 11:44:03
шандаловича в госдуму !
amez
2021-04-02 11:39:20
Пора уже подумать о "детях перестройки" и задуматься о "детях эгэ", последних может и кормили лучше, но мозги свернули многим
Вася
2021-04-02 11:22:46
А кто выжил в условиях стабильности?
Гость
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