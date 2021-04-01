Подготовлен законопроект о льготах жителям Карелии, чье детство пришлось на время войны

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом "О детях войны в Республике Карелия", который предусматривает меры социальной поддержки жителей республики, чье детство пришлось на годы Великой отечественной войны.

Согласно документу, к такой категории предлагается отнести граждан, родившихся на территории СССР в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

"Принятие настоящего проекта закона – дань уважения тем, кто выжил в условиях войны, прошел путь, полный горестей и лишений, тем, кто восстанавливал страну после разрушений и создавал новое мирное будущее…Проект закона направлен на создание условий, улучшающих положение граждан пожилого возраста, проживающих на территории Республики Карелия, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Какие меры социальной поддержки получат "дети войны", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".