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Подготовлен законопроект о повышении пенсий работающим пенсионерам

Новости. Общество
16:21, 18 Февраля 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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В случае принятия законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, их пенсии будут проиндексированы за все предыдущие годы, в которые индексация не производилась, то есть начиная с 2016 года.

Об этом рассказал RNS автор законопроекта, член Совета федерации Василий Иконников.

"Мы говорим в принципе: нужно устранить социальное неравенство по части работающих и неработающих пенсионеров", — сказал он.

Сенатор пояснил, что сейчас действует норма, согласно которой пенсию работающего пенсионера увеличивают на все пропущенные индексации, когда он перестает работать и выходит на пенсию. Тот же принцип планируется применить и при индексации пенсий работающих пенсионеров.

Что до сих пор происходило с индексацией, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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