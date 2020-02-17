Подготовлен законопроект о повышении пенсий работающим пенсионерам

В случае принятия законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, их пенсии будут проиндексированы за все предыдущие годы, в которые индексация не производилась, то есть начиная с 2016 года.

Об этом рассказал RNS автор законопроекта, член Совета федерации Василий Иконников.

"Мы говорим в принципе: нужно устранить социальное неравенство по части работающих и неработающих пенсионеров", — сказал он.

Сенатор пояснил, что сейчас действует норма, согласно которой пенсию работающего пенсионера увеличивают на все пропущенные индексации, когда он перестает работать и выходит на пенсию. Тот же принцип планируется применить и при индексации пенсий работающих пенсионеров.

Что до сих пор происходило с индексацией, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".