Подготовлен законопроект об отмене налога на имущество физлиц на период пандемии

Госдума приступила к работе над законопроектом, предусматривающим обнуление ставок по налогам на имущество организаций, физических лиц и по земельному налогу на период действия ограничительных мер из-за коронавируса.

Об этом ссылкой на проект закона сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к документу говорится, что мероприятия, предусматривающие особый порядок передвижения лиц и транспортных средств, приостановку (ограничение) деятельности отдельных организаций, привели к резкому сжатию спроса, снижению финансово-экономических показателей, увольнению работников и невозможности вести предпринимательскую деятельность. Подробнее о предлагаемых изменениях читайте в интернет-газете «Вести Карелии».