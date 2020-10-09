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Подготовлены два варианта индексации пенсий работающим пенсионерам

Новости. Общество
13:13, 10 Октября 2020
фото: ТАСС / Александр Некрасов
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Фракция "Единая Россия" подготовила и направила в правительство предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Об этом рассказал первый замглавы партии Андрей Исаев.

"Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента", - рассказал он ТАСС.

По его словам, предложение включает в себя два сценария возобновления индексации пенсий: одновременное для всех категорий, а также поэтапный.

Что об этом ранее говорил президент РФ, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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