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Подготовлены новые правила работы кафе в торговых центрах из-за эпидемии

Новости. Общество
09:05, 26 Ноября 2020
фото: © Игорь Иванко/АГН "Москва"
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Минпромторг направил региональным властям письмо с рекомендациями по организации работы фудкортов в торговых центрах.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил через пресс-службу, что рекомендации министерства были направлены в регионы для ознакомления. Их можно использовать, если власти рассматривают вопрос ограничения работы общепита в торговых центрах. 

Министерство предлагает вместо закрытия фудкортов ввести следующие правила их работы.

Посетителей предлагается обслуживать за столиками. Клиенты смогут сделать заказ и получить его через сотрудника общепита, как в кафе, или электронно. Оплачивать заказы предлагается только безналичным способом. 

Какие еще правила предлагаются, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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