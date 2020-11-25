Подготовлены новые правила работы кафе в торговых центрах из-за эпидемии

Минпромторг направил региональным властям письмо с рекомендациями по организации работы фудкортов в торговых центрах.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил через пресс-службу, что рекомендации министерства были направлены в регионы для ознакомления. Их можно использовать, если власти рассматривают вопрос ограничения работы общепита в торговых центрах.

Министерство предлагает вместо закрытия фудкортов ввести следующие правила их работы.

Посетителей предлагается обслуживать за столиками. Клиенты смогут сделать заказ и получить его через сотрудника общепита, как в кафе, или электронно. Оплачивать заказы предлагается только безналичным способом.

Какие еще правила предлагаются, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".