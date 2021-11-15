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Подключение жилфонда к природному газу обсудят на открытом совещании в мэрии Петрозаводска

Новости. Общество
10:06, 12 Декабря 2021
фото: © ИТАР-ТАСС

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Открытое планерное совещание, которое пройдет в понедельник в администрации Петрозаводска, будет посвящено вопросам газификации на территории города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на совещании с докладом выступит заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Павел Блатков.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна в сети интернет.

Совещание начнется в 10.00.

Ранее власти Карелии отмечали, что население зачастую отказывается подключать свои дома и квартиры к природному газу из-за того, что переоборудование потребует дополнительных затрат. Глава республики рекомендовал муниципальным властям проводить среди населения разъяснительную работу, зачем нужен природный газ.

 

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