Подключение жилфонда к природному газу обсудят на открытом совещании в мэрии Петрозаводска

Открытое планерное совещание, которое пройдет в понедельник в администрации Петрозаводска, будет посвящено вопросам газификации на территории города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на совещании с докладом выступит заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Павел Блатков.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна в сети интернет.



Совещание начнется в 10.00.

Ранее власти Карелии отмечали, что население зачастую отказывается подключать свои дома и квартиры к природному газу из-за того, что переоборудование потребует дополнительных затрат. Глава республики рекомендовал муниципальным властям проводить среди населения разъяснительную работу, зачем нужен природный газ.