Подопечные интерната «Черемушки» смогут видеть ярче и четче

Проживающие в учреждении прошли осмотр у офтальмолога.

Проживающие в психоневрологическом интернате «Черемушки» смогут видеть ярче и четче, рассказали 13 ноября в паблике Минсоцзащиты Карелии.





Подопечные учреждения прошли осмотр у офтальмолога в рамках сотрудничества с благотворительным фондом «Старость в радость» по проекту «Дом в котором я живу» и в соответствии с медицинской программой по приобретению очков для людей с патологией зрения «Вижу мир в ярких красках».

Получателям социальных услуг выписали очки, а руководство учреждения приобрело для подопечных современные удобные экземпляры, отметили в источнике.

О том, что поможет против усталости и отеков глаз, читайте в нашем материале.