Подопечные петрозаводского отделения соцреабилитации учились правильно ходить за покупками

Ребята учились самостоятельно ходить в магазин.
Подопечные Петрозаводского отделения социальной реабилитации № 2 учились самостоятельно ходить в магазин, рассказали в паблике Комплексного центра соцобслуживания Карелии 23 октября.
Как рассказали в источнике, перед походом в магазин ребята решили, что будут готовить и какие продукты для этого нужны, а уже потом отправились за покупками. На месте они ознакомились с ассортиментом и ценниками, попытались выбрать самый оптимальный вариант.
«И что самое главное — не соблазнились на чипсы и на другие заманчивые, но совершенно не полезные для здоровья продукты», — подчеркнули в сообществе центра.
Кроме того, в качестве задания подопечным нужно было написать стоимость всех продуктов, указанных в списке покупок.
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