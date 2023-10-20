Подопечные петрозаводского отделения соцреабилитации учились правильно ходить за покупками

Ребята учились самостоятельно ходить в магазин.

Подопечные Петрозаводского отделения социальной реабилитации № 2 учились самостоятельно ходить в магазин, рассказали в паблике Комплексного центра соцобслуживания Карелии 23 октября.



Как рассказали в источнике, перед походом в магазин ребята решили, что будут готовить и какие продукты для этого нужны, а уже потом отправились за покупками. На месте они ознакомились с ассортиментом и ценниками, попытались выбрать самый оптимальный вариант.



«И что самое главное — не соблазнились на чипсы и на другие заманчивые, но совершенно не полезные для здоровья продукты», — подчеркнули в сообществе центра.



Кроме того, в качестве задания подопечным нужно было написать стоимость всех продуктов, указанных в списке покупок.