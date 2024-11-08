Подорожание молочной продукции в России объяснили

В пресс-службе «Союзмолока» объяснили, почему в стране подорожала молочка.

Как сообщают в агентстве «Прайм», цены на молочную продукцию в РФ растут из-за увеличения себестоимости производства по всей цепочке, при этом себестоимость повышается быстрее цен реализации, заявили в пресс-службе «Союзмолока».

По данным Росстата, за период с 29 октября по 5 ноября сливочное масло подорожало на 1,4%, сметана — на 1%, пастеризованное молоко — на 0,9%, стерилизованное молоко — на 0,8%, твердые, полутвердые и мягкие сыры — на 0,7%, творог — на 0,5%.

«Причина корректировки цен на молочную продукцию — рост себестоимости производства по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям (заработные платы, корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования и т. д.) Важным фактором повышения затрат в 2024 году стал рост ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшее повышение ставок по привлекаемым кредитным ресурсам. При этом себестоимость производства молочной продукции растет быстрее цен реализации», — сказал генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.

Он добавил, что в целом наблюдаемая в осенний период 2024 года ценовая ситуация на рынке готовой молочной продукции обусловлена накопленным эффектом влияния конъюнктурных факторов на развитие молочной индустрии и стабилизируется по мере восстановления баланса спроса и предложения.

При этом эксперт подчеркнул необходимость и дальше наращивать производство сырого молока: строить новые фермы и модернизировать действующие животноводческие комплексы. Для этого в текущих экономических условиях с учетом длительных сроков окупаемости проектов и высокой инвестиционной емкости нужны доступные кредиты и прочие меры государственной поддержки сырьевого сектора, отметил Белов.