Подозрения прокуратуры о причинах роста цен на гречку подтверждает статистика в Карелии

Сообщения о росте цен на гречневую крупу, из-за которых начала проверку Генеральная прокуратура России, подтверждают и данные из Карелии.

Как выросла стоимость гречневой крупы указано в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июль 2020 года.

За этот период гречка в Карелии подорожала на 33,5%. Ранее Генпрокуратура проанализировала сообщения в средствах массовой информации о резком росте цен на ряд продовольственных товаров, в том числе гречневую крупу. "Изложенное свидетельствует о наличии возможных правонарушений, связанных, в первую очередь, с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций", – объяснили в Генпрокуратуре. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".