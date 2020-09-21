Подозрения прокуратуры о причинах роста цен на гречку подтверждает статистика в Карелии

Сообщения о росте цен на гречневую крупу, из-за которых начала проверку Генеральная прокуратура России, подтверждают и данные из Карелии.
Как выросла стоимость гречневой крупы указано в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июль 2020 года.
За этот период гречка в Карелии подорожала на 33,5%.
Ранее Генпрокуратура проанализировала сообщения в средствах массовой информации о резком росте цен на ряд продовольственных товаров, в том числе гречневую крупу.
"Изложенное свидетельствует о наличии возможных правонарушений, связанных, в первую очередь, с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций", – объяснили в Генпрокуратуре.
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