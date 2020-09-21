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Подозрения прокуратуры о причинах роста цен на гречку подтверждает статистика в Карелии

Новости. Общество
12:35, 22 Сентября 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Сообщения о росте цен на гречневую крупу, из-за которых начала проверку Генеральная прокуратура России, подтверждают и данные из Карелии.

Как выросла стоимость гречневой крупы указано в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июль 2020 года.

За этот период гречка в Карелии подорожала на 33,5%.

Ранее Генпрокуратура проанализировала сообщения в средствах массовой информации о резком росте цен на ряд продовольственных товаров, в том числе гречневую крупу.

"Изложенное свидетельствует о наличии возможных правонарушений, связанных, в первую очередь, с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций", – объяснили в Генпрокуратуре.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2020-09-22 12:57:59
Да пофиг. Бабки этой гречки на 10 лет вперед накупили. Понаехали в огород обратно с дач и шастают толпами по магазинам, еду телегами скупают как будто пол года громе огурцов ничего не ели. Кстати, было бы полезно снова ограничить ихние шопы до 11.00 ибо вторая волна идет. Заноза, я правильно сказал ?
zanoza
2020-09-22 12:43:39
Цена на гречку снова стала актуальной, ведь вторая волна пандемии уже началась, по крайней мере в Карелии.
Чеслав
2020-09-22 12:43:09
Фигня... Сколько раз пугали гречкой и ничего....это же не на лекарства цены взлетели, т.к. вся страна на "валютной игле"!?!
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