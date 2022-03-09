Подозреваемого в краже разыскивают в Петрозаводске (ВИДЕО)

Одетый в черное мужчина подозревается в краже спиртного.

Как сообщили в МВД Карелии, полицейские Петрозаводска разыскивают мужчину, запечатленного на видеозаписи. Он может быть причастен к совершению кражи.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по сведения по номерам телефонов: 8 921 455 28 85, 8 911 422 56 57.

Конфиденциальность гарантируется.