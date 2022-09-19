Подозреваемого в преступлении ищут в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает скрывшегося от следствия подозреваемого, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Александра Андреевича Л. 1988 года рождения, подозреваемого в имущественном преступлении и скрывшегося от следствия.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: 8 953 545 37 48.

Конфиденциальность гарантируется.