Подозреваемого в преступлении в Карелии задержали благодаря системе видеонаблюдения в автобусе

Системы видеонаблюдения в автобусах ГУП РК «Карелавтотранс» позволили полиции установить личность подозреваемого в преступлении.

Об этом сообщили в министерстве транспорта Карелии.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники отдела экономической и транспортной безопасности ГУП РК «Карелавтотранс» и уголовного розыска Прионежского РОВД просмотрели архив видеозаписей более чем за два месяца.

В результате удалось установить приметы подозреваемого, место, где он сел в автобус и вышел из него. Его опознали и задержали.