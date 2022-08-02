Подозреваемого в преступлении в Карелии задержали благодаря системе видеонаблюдения в автобусе

Системы видеонаблюдения в автобусах ГУП РК «Карелавтотранс» позволили полиции установить личность подозреваемого в преступлении.
Об этом сообщили в министерстве транспорта Карелии.
В ходе расследования уголовного дела сотрудники отдела экономической и транспортной безопасности ГУП РК «Карелавтотранс» и уголовного розыска Прионежского РОВД просмотрели архив видеозаписей более чем за два месяца.
В результате удалось установить приметы подозреваемого, место, где он сел в автобус и вышел из него. Его опознали и задержали.
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