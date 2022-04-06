Подозреваемому в убийстве оленя в Карелии грозит до двух лет лишения свободы

В Кемском районе полицейские установили подозреваемого в браконьерстве местного жителя, сообщили в МВД Карелии.

В Кемском районе сотрудник местного охотнадзора обнаружил останки лесного северного оленя, о чем сразу сообщил в отдел МВД. Животное убили в 6 километрах от поселка Кривой Порог.

Полицейские установили подозреваемого — 56-летнего местного жителя. Против него было возбуждено уголовное дело. Мужчина находится дома под подпиской о невыезде.

За убийство животного фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.