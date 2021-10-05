Подозреваемый в мошенничестве дал расписку, что получил деньги, а теперь его ищет полиция Карелии

Полиция Пудожского района Карелии возбудила уголовное дело по заявлению о мошенничестве при покупке квартиры.

Как сообщили в МВД Карелии, с заявлением обратилась 33-летняя жительница Пудожа, которая рассказала, что у нее обманным путём похитили 270 тыс. рублей.

Женщина пояснила, что собиралась купить квартиру в Петрозаводске и нашла предложение на сайте объявлений. Продавалась двухкомнатная квартиру с хорошим ремонтом всего за 1,1 млн рублей.

Покупательница позвонила по указанному телефону, и продавец предложил ей внести предоплату в размере 270 тыс. рублей на продиктованный номер счета. Когда она это сделала, на ее электронную почту пришла расписка, что продавец получил деньги. Больше он на связь не выходил.