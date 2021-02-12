Подозреваемый в мошенничестве резидент ТОСЭР в Карелии отказался от комментариев

Учредитель ООО "Карельский агропромышленный комплекс" Сергей Сечко, получивший преференции как резидент территории социально-экономического развития в Карелии, подозревается в мошенничестве у себя на родине.

"Карельский агропромышленный комплекс" купил одно их крупнейших предприятий сельского хозяйства Карелии - свинокомплекс "Кондопожский" за 72 млн рублей и попал в число резидентов ТОСЭР "Кондопога". Ему обещаны серьезные льготы и преференции от властей республики.

Вскоре после этого выяснилось, что учредитель компании Сергей Сечко является фигурантом уголовного дела в Республике Беларусь и подозревается в мошенничестве.

На просьбу "Столицы на Онего" прокомментировать этого уголовное дело Сечко ответил отказом.