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Подозреваемый в растрате и скрывшийся от следствия объявлен в розыск в Карелии

Новости. Криминал
12:12, 07 Ноября 2020
фото: сайт МВД Карелии
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ОМВД России по Костомукше объявило в розыск подозреваемого в растрате с причинением значительного ущерба.

Об этом сообщает официальный сайт МВД Карелии.

"Разыскивается скрывшийся от следственного органа Евгений Александрович Кабан 1984 года рождения. Он является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (Присвоение или растрата с причинением значительного ущерба)", - говорится в сообщении.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по номерам телефонов в Костомукше: 8(814-59) 97-197 или 8(814-59)52-502. Конфиденциальность гарантируется.

 

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